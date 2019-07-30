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""الخليج 365"" من بيروت: رفضت الفنانة نوال الزغبي الإدلاء بأي تصريح حول إلغاء متابعتها على "التويتر" من قبل الفنانتين إليسا وهيفا وهبي. حيث قالت رداً على هذا السؤال خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، الذي يُعرض عبر شاشة "روتانا سينما"، أنها لا تريد الحديث عن الموضوع، لأنه لا يهمها ولا يعنيها. وقالت: "مابحكي بالموضوع ولا هاممني الموضوع وآخر همي الموضوع.. وبس"! وذلك في كواليس حفلها الأخير في لبنان، ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير".

وتشير الأخبار التي ترددت عن سبب الخلاف بين نوال وإليسا إلى التنافس بينهما على لقب "نجمة روتانا الأولى" بعد انضمام "الزغبي" إلى الشركة مؤخراً، فيما لم تظهر الأسباب التي دفعت هيفاء لحظرها، رغم بعض التحليلات التي تقول أنها ألغت متابعة نوال تضامناً مع إليسا التي تحسنت علاقتها بها في الفترة الأخيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تتجاهل إلغاء متابعتها من هيفاء وإليسا على" تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.