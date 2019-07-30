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شكرا لقرائتكم خبر عن "جمال ربانى".. نيرمين الفقى تتألق بهوت شورت أبيض فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى عدد من نجوم الفن إجازة الصيف فى المدن الساحلية داخل البلد، و البعض الآخر يقضى إجازة الصيف خارج البلاد، و تقضى الفنانة نيرمين الفقى إجازة الصيف هذا العام فى اليونان.
وشاركت نيرمين، جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورأثناء قضاء إجازتها فى اليونان، وظهرت نيرمين بإطلالة رقيقة حيث ارتدت " هوت شورت "، وتوب باللون الأبيض عكس جمالها الطبيعى التى تتمتع به، ونالت الصورإعجاب العشرات من متابعيها,
يذكر إن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.
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