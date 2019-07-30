شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية بورش 2019"..هدية رودريجيز لـ جنيفر لوبيز فى عيد ميلادها الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لاعب البيسبول الشهير "اليكس رودريجيز" قرر أن يظهر مدي حبه لخطيبته النجمة العالمية جنيفر لوبيز بأفخم الطرق .

فقد فاجئ رودريجيز جينفر لوبيز بتقديمه سيارة لها موديل 2019 بورش 911 GTS.و ذلك احتفالا بعيد ميلادها الخمسين، وحسب موقع " ديلي ميل " إن هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها جنيفر لوبيز سيارة منذ أكثر من 20 عاما.

قدم اليكس رودريجيز السيارة الهدية للوبيز في منزلهما الموجود في ميامي، و كان ابنائهما يستقلوا السيارة استكمالا للمفاجأة .

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جنيفر لوبيز و روديجيز (1)



مفاجأة جنيفر لوبيز بالهدية