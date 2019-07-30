شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من اليوم.. "حواديث الأراجوز" بالإسكندرية بالمجان لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم عرضها "حواديت الأراجوز" من جديد، وذلك لأول مرة بالإسكندرية، حيث يُقدم العرض ابتداء من اليوم الثلاثاء في تمام السابعة والنصف مساء في مقر معرض الاسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة ، و لمدة ١٠ أيام بالمجان.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم ، أشعار خميس عز العرب ، موسيقي خالد جودة ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ،بطولة عادل خلف ، محمود عامر ، راندة قطب ، عادل الكومي ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ، خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ، إخراج محسن العزب.

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