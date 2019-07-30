شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يقترب من 20 مليون جنيه إيرادات فى 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفيل الارزق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، يحقق أرقاماً ونجاحاً جماهيرياً كبيرا، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط بعدما حصد 19 مليوناً و291 ألف جنيه، الفيلم طرح فى دور العرض يوم الخميس الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد الايرادات خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الفيلم يشارك فى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، "الفيل الارزق2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.