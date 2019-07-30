شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نادية مصطفى تصل مقر انتخابات الموسيقيين وتدعو لانتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الفنانة نادية مصطفى بصحبة زوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، وفور وصولها دعت إلى انتخابات نزيهة، كما حثت أصدقاءها وزملاءها الموسيقين على النزول والمشاركة، حيث تتواجد نادية فى قائمة الفنان هانى شاكر الانتخابية.

كما حرصت أيضاً المطربة فاطمة عيد على المشاركة فى الانتخابات، حيث وصلت منذ قليل إلى مقر الانتخابات التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء،

ويتنافس على مقعد النقيب، الفنان هانى شاكر - النقبيب الحالى - والفنان مصطفى كامل الذى سبق أن تولى المنصب من قبل.

وتشمل قائمة المتنافسين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم.

وأيضاً حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، وغيرهم.