شكرا لقرائتكم خبر عن أمل علم الدين "حافية القدمين" في نزهة رومانسية مع جورج كلوني بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ظهور نجم هوليوود الشهير جورج كلوني و زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين في السهرات والأماكن العامة قادرعلي نفي كل الشائعات التي تتردد حول وجود خلافات بينهما .

يقضي حاليا جورج وأمل إجازتهما بإيطاليا، حيث التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " أمس الاثنين عدة صور للزوجين أثناء توجههما لتناول العشاء مع عدد من اصدقائهما المقربين وكان من أبرزهم مصممة الأزياء ستيلا مكارتني ذات الـ 47 عامًا وزوجها ألاسدير ويليس .

ظهرت أمل كلوني بفستان قصير باللون الوردي وما لفت الانظار أنها كانت حافية القدمين، بينما كانت تمسك حذائها في يدها .



أمل علم الدين حافية القدمين مع جورج كلوني



أمل علم الدين حافية القدمين مع جورج كلوني



أمل علم الدين حافية القدمين مع جورج كلوني



جورج كلوني و أمل

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جورج كلوني و أمل



جورج كلوني و أمل



جورج كلوني



رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا (1)



رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا



رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا



رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا



رحلة مميزة لجورج كلوني و أمل علم الدين في ايطاليا (5)