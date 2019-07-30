مشادات في انتخابات نقابة الموسيقيين ومصطفى كامل يتدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت انتخابات نقابة الموسيقيين مشادة بين انصار المرشحين وموظفة بنقابة الموسيقيين فيما تدخل المرشح لمنصب النقيب مصطفي كامل لتهدئة الوضع والسيطرة علي الموقف. وانطلقت انتخابات نقابة الموسيقيين صباح اليوم الثلاثاء بنادى نقابة الممثلين فى شارع البحر الأعظم بالجيزة، ويتنافس علي مقعد النقيب، الفنان هاني شاكر- النقيب الحالى، والفنان مصطفي كامل والذي سبق أن تولي المنصب من قبل. Advertisements وتشمل قائمة المتنافسين علي عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين، 45 عضوا وهم: مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمى محمد على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، وغيرهم.

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