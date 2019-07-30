نجل أنغام يتوعد زوجها الجديد.. قصة الخلاف العلني على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خلال الأيام الماضية، تداول البعض أنباء عن نشوب خلافات بين النجل الأكبر للمطربة أنغام (عمر عارف)، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ونفت مديرة أعمال أنغام في بيان لها، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عادل جمال مسؤول المكتب الإعلامي الخاص بها، أكد في نفس البيان أن "عمر حذف صوره مع والدته وألغى متابعتها حتى لا يرى أي تعليق سلبي على صفحته".

ولفت إلى أن التعليق الذي استشهد به البعض واعتبروه دليلا على وجود خلاف بين عمر ووالدته، عندما كتب على صورة له "الولد الضائع"، مجرد تعليق على صورة شخصية ولا يحمل بين طياته أي معنى آخر.

Advertisements

وسرعان ما أعاد "عمر" الجدل حول علاقته بزوج والدته، ونشر عبر خاصية الاستوري اليوم، تدوينة توعد فيها زوج والدته بلفظ خارج، وبدأ حديثه قائلا: "مسيرك هتقع في إيدي".

وبعد قليل، حذف "عمر" الإستوري، ونشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب قائلا: "لإنهاء هذه اللعنة، هذه أمي، ولن أدير لها ظهري أبدا، حتى لو اختلفنا، وأي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي أمي لا يعرف من أنا".

وتابع: "أنا أهتم بأمي وأحبها، ولا يحق لأي منكم الهجوم أو الدفاع عني، لقد تم نشر الأشياء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، سأظل دائما صادقا مع نفسي، وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة".

وأضاف: "نعم أنا لدي مشاكل مع هذا الشخص، لأسباب عديدة، ولكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقت مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".