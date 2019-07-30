أول تعليق من هاني شاكر عن مشادات الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

عبر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن رفضه للمشادات التي حدثت صباح اليوم بمقر انتخابات الموسيقيين، مؤكدًا أنها لا تليق لا بالنقابة ولا الموسيقيين.

وقال هاني شاكر في تصريح خاص لـ"مصراوى" أرفض تمامًا ماحدث من مشاحنات ومشادات واتهامات مرسلة وأراها لا تليق بالنقابة ولا الموسيقيين، وتعليقي الوحيد هو أن ما حدث "مرفوض""

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وأضاف: كنت مترددًا في الترشح بالانتخابات بسبب ما تعرضت له من أمور وصلت إلى القضاء بالتزوير، ووجدت نفسي وأعضاء المجلس علينا أحكام بالحبس غيابيًا لمدة عامين بموجب التزوير بالعناوين الخاصة بنا حتى لا يصلنا أي إخطار بالقضايا، لكن بدعم الجمعية العمومية وأعضاء عدت، وأعود لاستكمال مسيرتنا من زيادة بالمعاشات وتوفير فرص العلاج".

وحرص الفنان هاني شاكر فور وصوله على التواجد بالمقر الخاص بأعضاء المجلس المرشحون معه، ومنهم د.رضا رجب والمطربة ناديه مصطفى وزوجها أركان فؤاد والمطرب الشعبي طارق الشيخ

وتقام حاليًا انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي ينافس فيها المطرب مصطفى كامل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مقعد النقيب