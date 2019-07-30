رسالة مؤثرة من سونام كابور لزوجها في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت نجمة بوليوود، الهندية سونام كابور- زوجها رجل الأعمال أناند أهوجا، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت مجموعة صور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي".

وأضافت "كابور": "أنت أفضل شيء حدث لي، أتمنى لك أن تُحقق كل أحلامك، أنت الأفضل، الأفضل من الجميع".

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فيما جاء تعليق "أناند": "أنتِ الأفضل حرفيًا، كل يوم يمر معكِ هو عيد ميلاد بالنسبة لي".

واحتفل الثنائي بحفل زفافهما العام الماضي، بحضور العديد من نجوم بوليوود، على رأسهم "شاروخان"، رانفير سينغ، أنيل كابور، وسلمان خان، وغيرهم، بالإضافة إلى حفل استقبال ثانٍ جمع الأصدقاء المقربين.

وتنشغل سونام كابور حاليًا في تصوير فيلمها الجديد، "ذا زويا فاكتور" The Zoya Factor، مع نجم بوليوود دولكار سلمان.

