بسمة تهنئ هند صبري بعد اختيارها بلجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأت الفنانة بسمة صديقتها الفنانة التونسية هند صبري، بعد اختيارها للمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.
ونشرت "بسمة" صورة لهند صبري عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "فخورة بكِ جدًا يا عزيزتي هند، أنتي فنانة وموهبة ومثقفة وأتمنى لكِ حظا سعيدا في مهرجان فينيسيا".
وتعد هند هي أول فنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث بالمهرجان العريق وتنطلق فعاليات الدورة 76 من المهرجان في 28 أغسطس المُقبل وتستمر حتى 7 سبتمبر.
هند صبري حصلت قبل عامين على جائزة تحمل اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عدة جوائز كبيرة، منها: أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها "زهرة حلب" عام ٢٠١٧، و ثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في "الجزيرة" و"أحلى الأوقات" و"مواطن ومخبر وحرامي"، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "صمت القصور".
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