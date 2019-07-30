مشادات واتهامات في انتخابات الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر

اشتعلت أجواء انتخابات نقابة المهن الموسيقية بدخول الفنان مصطفى كامل المرشح لمنصب النقيب أمام الفنان هاني شاكر النقيب الحالي.

ونشبت مشادة بين زوجة أحمد رمضان، وكيل النقابة، وأحد المرشحين على عضوية المجلس المقبل.

وبدأت الأزمة مع إصرار مصطفى ومؤيدوه على إقامة مقره بمدخل لجنة التصويت، والدخول لمقر اللجنة من وقت لآخر، وهو ما اعترضت عليه زوجة أحمد رمضان، ليحدث اشتباك لفظي.

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وحضر المطرب الشعبي أحمد العيسوي المستبعد بقرار قضائي من الانتخابات، وحرص على التواجد بمقر الانتخابات.

وقال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": تم استبعادي بفعل فاعل، حتى لا أكون عضوًا في مجلس جديد يكشف فساد المجلس السابق وحقيقة الأكاذيب التي تم ترويجها عن حسابات البنوك"

من جهتها، أعلنت المطربة نادية مصطفى رفضها الاتهامات الموجهة للمجلس، ودخلت في مناقشه حادة مع أحد أعضاء النقابة، الذي رد عليها قائلًا: "لم نقل عنك أي شيء لأنك محترمة، لكن أين العلاج الذى تحدث عنه المجلس؟ الناس بتموت".

وتشمل قائمة المتنافسين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسقيين 45 عضوا منهم: مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعي، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى.