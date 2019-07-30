مصطفى كامل يستقبل الأعضاء في مقر انتخابات الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة: تصوير- محمود عبدالناصر حرص الفنان مصطفى كامل فور وصوله مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية على أن يستقبل الأعضاء بالمدخل المؤدي إلى لجنة التصويت، لتشجيعهم على دعمه كمرشح على منصب النقيب. Advertisements كامل ينافس على منصب النقيب أمام الفنان هاني شاكر. ودخل المنافسة على عضوية المجلس 45 عضوًا منهم ناديه مصطفى وحلمي عبدالباقي وعاصم المنياوي ومصطفى داغر وسيد السمان وعاطف إمام. وبختتم في الخامسة عصر اليوم التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

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