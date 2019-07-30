نرمين الفقي تكشف سبب غيابها عن جنازة وعزاء فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن سبب غيابها عن جنازة وعزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وسأل أحد متابعي نرمين الفقي في تعليق: "هو ليه إنتي ما روحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي؟".

وردت نرمين قائلة: "لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين، الله يرحمه ويغفر له، لأنه من أجمل الأصدقاء للأسف بقت عملة نادرة".

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وأقيم عزاء الراحل فاروق الفيشاوي يوم الأحد الماضي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

‎ورحل عن عالمنا الفنان القدير فاروق الفيشاوي، الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ67 عاما، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.