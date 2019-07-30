نوال الكويتية وعبادي الجوهر نجوم موسم السودة الشهر القادم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحيي المطرب السعودي عبادي الجوهر، والفنانة نوال الكويتية، حفلًا غنائيًا يوم 30 أغسطس القادم، ضمن حفلات موسم السودة الغنائي.
الحفل يقام على مسرح طلال مداح، بقرية المفتاحة بمدينة أبها السعودية.
ويضم برنامج موسم السودة لعام 2019، حفلات لعدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحلام، كاظم الساهر، ماجد المهندس، بلقيس فتحي، أصيل أبو بكر.
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