هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها "نديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد ميلاد ابنها "نديم"، وشاركت جمهورها بصور من الحفل الذي أقامته له في منزلها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيدي خلال الصور وهي تقبل نجلها وتهنئه بعيد ميلاده، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي الوحيد، أحبك يا قمر".

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وعلقت الفنانة جومانا مراد على الصور قائلة: "كل سنة وهو طيب، وربنا يباركلك فيه، ويخليكم لبعض".

وانهالت التعليقات على الصور، التي هنأت "نديم" بعيد ميلاده كما تفاجئ عدد من متابعي "هيدي" أن لديها ابن شاب، وعلق البعض أنها تبدو كشقيقته.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في السباق الرمضاني السابق، بمسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، ومن إخراج مصطفى فكري.