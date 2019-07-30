لماذا تمّ اختيار سميرة سعيد ضمن لجنة تحكيم “ذا فويس”؟

أعلنت قناة “إم بي سي” عن لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” الموجّه للشباب، ولفتت في بيان أن اللجنة تتألف من النجم اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والمغربية سميرة سعيد والمصري محمد حماقي. ومن المؤكّد أنّ القناة لن تستغني عن الفنانة الإماراتية أحلام بسبب العلاقة القوية بينها وبين القائمين على المحطة، وأضف إلى ذلك أن أحلام مثيرة للجدل سواءً باللوك الذي تعتمده أو التصريحات التي تطلقها يمينًا ويسارًا، ناهيك عن نشاطها اللافت على حساباتها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

أمّا انضمام النجم اللبناني راغب علامة، ربما لأنه الأوفر حظًا بين اللبنانيين، فاتفقت معه “إم بي سي” مجددًا، لكن كما بات معروفًا، فإنّ العلاقة بين راغب وأحلام كانت متوترة بعدما جلسا في لجنة تحكيم برنامج “أراب آيدول” الذي انطلق عام 2011، ووصل الأمر إلى انسحاب المغني اللبناني من العمل التلفزيوني. يومها ارتفعت حدّة المناوشات بين المغني وزميلته على خلفية بعض المواقف خلال التصوير، فقرّرت الشبكة تهدئة الطرفين لينسحب راغب علامة بهدوء من العمل. هذه الخطوة كانت نوعًا من الدعاية والترويج أكثر منها فكرة خلافات فعلية بين الفنانة أحلام وراغب علامة، وهي أشبه بأسلوب تلجأ اليه بعض القنوات لرفع نسبة المشاهدة وتحريك المتابعين عبر منصات التواصل. ولذلك قرّرت “إم بي سي” العودة للمناوشات قليلاً في الموسم الخامس من “ذا فويس”، خاصةً أن الموسم الرابع من البرنامج كان أقل من عادي، ولم يحظَ بنسب مشاهدة. وعن اختيار سميرة سعيد، كانت الشبكة السّعودية تبحث عن اسم من نجوم الوسط الخليجي، لكن بما أن الشبكة تستعد لإطلاق قناة جديدة من المغرب قرّرت ضمّ الفنانة سميرة سعيد لـ”ذا فويس” لكي توسّع انتشارها في المغرب، مع العلم أنها ستبث العمل على قنواتها العربية كافة من بينها المحطة المنتظرة.

ذلك الإعلان جعل الجميع في حالة ترقب وانتظار، كيف ستكون إطلالة سميرة سعيد الأولى في البرنامج، إلى جانب اجتماع راغب علامة وأحلام من جديد. وينطلق تصوير البرنامج بمرحلة “الصوت وبس” التي يحاول فيها المتسابق أن يجذب انتباه المدربين من أجل الالتفات إليه وضمه إلى فريقه. فيما يتولّى تقديم الحلقات كلٌّ من ياسر السقاف وناردين فرج، انتظارًا لتتويج متسابق خامس ينضم إلى أصحاب اللقب في المواسم الماضية مراد بوريكي، وستار سعد، ونداء شرارة ودموع تحسين. على صعيد آخر، لا تزال قناة “إم بي سي” تجري مفاوضاتها مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي ليجلس مكان الفنان العراقي كاظم السّاهر في لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” إلى جانب نانسي عجرم وتامر حسني.