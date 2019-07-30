شاهد: سيلينا غوميز تحتفلُ بعيد ميلادها في إيطاليا .. فماذا أهداها أصدقاؤها؟

انطلقتْ مغنيةُ البوب سيلينا غوميز، إلى روما واستقرّت في ساحل أمالفي مع مجموعة صغيرةٍ من أصدقائها المقرّبين، وذلك بعد قيامها بدور وصيفة الشرف في حفل زفاف ابنة عمها بريسيلا ديلون في تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع. واحتفلت غوميز بعيد ميلادها السابع والعشرين بأسلوبٍ هادئٍ ونشرت سيلينا بعض الصور على إنستغرام، لكنها استغلّت بعضها لتشكر معجبيها على أمنياتهم لها بعيد ميلادها. ونشرت غوميز صورةً لها من جولتها ​​في شوارع جزيرة “كابري”، وظهرت فيها مرتديةً فستانًا من “ثري جريس لندن” بسعر 530 دولارًا، وصندلًا ذا كعبٍ طويل يُشبه الصنادل اليونانية القديمة بقيمة 269 دولارًا، وعلّقت عليها: “حسنًا أنا الآن 27 عامًا، أردت أن أشكر كل واحدٍ منكم على كلماته في عيد ميلادي، ليس فقط الملاحظات السريعة. عادةً ما ينتهي التفكير الذي يكمن وراء كل كلمة تكتبها دموعًا ممتنة كما فعلت الليلة الماضية. الصلاة من أجلِ كل واحد منكم!! أنا أحبكم”.

وشوهدت غوميز وهي ترتدي ثوبًا أخضر فضفاضًا من “زارا” يبلغ ثمنه 49 دولارًا، وتتناول طعام الغداء في مطعم بيرلويجي في المدينة الإيطالية، إذْ شاركت أصدقاءها العديد من الأطباق مثل السمك النيء والتاجيلاتيل مع سرطان البحر والمعكرونة بالفودكا، ورغم أنها لم تقطع كعكة الميلاد إلا أنها اختارت الآيس كريم بديلًا عنها. وكذلك أطلّت من خلال صورةٍ أخرى نشرتها بهذه المناسبة بفستان “البولكا دوت” من طراز “Rixo London”، والذي يبلغ سعره نحو 373 دولارًا. وفيما يتعلّق بهدية عيد ميلادها، نشرت غوميز فيديو توضّح فيه قيام أصدقائها بإهدائها هديةً بستايل البرنامج الواقعي “شارك تانك” والذي يبدو أنها مهووسة فيه، وهي عبارة عن قيام أصدقائها بتجميع فيديو يتمنى فيه القاضي/المستثمر في البرنامج، مارك كوبان عيد ميلاد سعيد لـ غوميز، وأنها ستُشاهد فيديو حصريًا من البرنامج في أيلول/ سبتمبر القادم.

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