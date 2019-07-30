زوجة أحد المرشحين تحاول إيقاف انتخابات الموسيقيين ومصطفى كامل يتشاجر معها

حاولت زوجة أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، إيقاف الانتخابات بعد بداية الاقتراع، وذلك نظرًا لكثرة عدد الموجودين داخل غرفة التصويت، حيث صاح عدد من الحاضرين فى وجهها، الأمر الذيتسبب في تشاجر المطرب مصطفى كامل، المرشح لمنصب النقيب بنقابة المهن الموسيقية، حيث قام بالتدخل وطلب منها عدم الحديث، فما كان منها إلا أن علا صوتها.
يذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب، ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية.
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