تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو.

"المتفائل"

يعرض على المسرح القومي بالعتبة "المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا ما عدا الأربعاء.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجا، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

"يوم أن قتلوا الغناء"

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يعر ض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "يوم أن قتلوا الغناء" فى الساعة السابعة مساءً " 7:00م"، عن صراع ما بين أخوين فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون، والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، حمادة شوشة، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

أسعار التذاكر: ٣٠جنيها.

"حواديت الأرجوز"

يعرض "حواديت الأرجوز" بالإسكندرية في تمام السابعة والنصف مساء في مقر معرض

الإسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة، من اليوم ولمدة ١٠ أيام بالمجان.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم، أشعار خميس عز العرب، موسيقي خالد جودة، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، بطولة عادل خلف، محمود عامر، راندة قطب، عادل الكومي، مجدي عبيد، مصطفي عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، إخراج محسن العزب.

"ولاد البلد"

يعرض "ولاد البلد" في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على قصر ثقافة سوهاج

العرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبدالسلام، هشام طارق، سهر عبدالوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.