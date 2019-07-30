بالصور.. عرض "يوم أن قتلوا الغناء" يبدأ بـ "كامل العدد"

أعرب الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، عن سعادته بعودة عرض "يوم أن قتلوا الغناء" من جديد على مسرح الطليعة، حيث بدأ العرض ليلته الأولى مساء أمس، الاثنين، وسط حضور جماهيري كبير، ويستمر العرض يوميا في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة.

ووقف الحضور بالعرض قبل بدء العرض

دقيقة حداد على روح الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، وعقب العرض مباشرة قام الفنان شادي سرور مدير الفرقة بتكريم المخرج تامر كرم مخرج العرض لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام عن عرض "هنا أنتيجون" وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة أيضا.

جدير بالذكر أن عرض "يوم

قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشة، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

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