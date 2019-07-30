ناصر العازمي يبدأ تصوير برنامجه الجديد بالقاهرة قريبًا

تعاقدت إحدى القنوات المصرية الخاصة مع د. ناصر العازمي، استشاري ورئيس وحدة أطفال الأنابيب بالكويت، على تقديم برنامج أسبوعي يهتم بصحة المرأة الحامل والأطفال حديثي الولادة، من المقرر انطلاقه نهاية شهر أغسطسالمقبل، عقب الانتهاء من بناء الديكورات.
يعد البرنامج هو الأول من نوعه في نوعية البرامج التي تهم المرأة والطفل ومتخصص في ولادة أطفال الأنابيب، ويستضيفمن خلاله د. ناصر العازمي أشهر الأطباء المتخصصين في هذا المجال بمصر والدول العربية للوقوف على أحدث المستجدات فى عالم التخصيب والإنجاب عن طريق الأنابيب.
ومن المقرر أن يقوم "العازمي" ببدء تسجيل الحلقات الأولى داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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