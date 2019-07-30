بالفيديو.. ربيع بارود يتخطى المليون مشاهدة بكليب "ع فوقة"

حقق المطرب ربيع بارود، نجاحًا كبيرًا بكليب أغنيته الجديدة "ع فوقة" التي طرحها منذ أسبوع عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وفي فترة قياسية من طرحه، تخطى الكليب حاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب". حاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب". يشار إلى أن الأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ. النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ. يذكر أنه كان أحيا المطرب ربيع بارود عدة مهرجانات وحفلات خلال هذا الصيف التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وخلالها قدم أغنيته الشهيرة "انت حياتي" التي حققت نجاحات كبيرة.

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