بالصور.. عرض "مش كاستنج" بساقية عبدالمنعم الصاوي

قدم فريق "دواير" لأول مرة على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى العرض المسرحي "مش كاستينج" تأليف وإخراج سندباد سليمان، وذلك مساء أمس، الاثنين. كاستينج" تأليف وإخراج سندباد سليمان، وذلك مساء أمس، الاثنين. يذكر أن العرض يدور حول عالم مكاتب الكاستينج الوهمية وحلم التمثيل، وتعرض الكثير من الشباب للنصب والاستغلال أمام تحقيق هذا الحلم. Advertisements

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