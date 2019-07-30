الخميس.. افتتاح عرض"مكتوبلي أغنيلك" على مسرح عبدالوهاب بالإسكندرية

يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، رائعة الكاتب حسن عبدالسلام، العرض الكوميدى الغنائى الاستعراضى "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.

يقول مخرج العرض عبدالمنعم محمد: "إن المسرحية تسلط الضوء على ماوصل إليه البعض حديثا من مستوى هابط فى مجال الغناء والموسيقى، وتدور أحداثها

حول رفض جيل الأساتذة والآباء لما يقدمه الكثيرين من الجيل الحالى من الشباب فى مجال الغناء والموسيقى، ولكن فى النهاية يتفق الطرفان ويُقبل الجيل الجديد ومايقدمه من موسيقى وألحان تعبر عنه، بشرط أن ينتقى كلمات مايتغنى به ويحسن اختيارها.

"مكتوبلى أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان

وليد طه، البطولة للفنانين" إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفي عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي، مروة جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزه خاطر".

موسيقي وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د. أحمد يونس، أشعار عادل حراز ومصطفي درويش، إضاءة عمرو عبدالله، ديكور محمد عبدالرازق، أزياء فاتن درويش، مساعدو الإخراج "أحمد حامد وسيد هنداوى وإصرار شريف ومحمد أشرف"، مخرج منفذ "أحمد يونس ومنار زين"، تأليف حسن عبدالسلام، معالجة وإخراج عبدالمنعم محمد.