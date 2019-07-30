نجل أنغام يوجه رسالة لأحمد إبراهيم : ” أنا احتقرك وأنت لا تحب أمي أكثر مني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 12:51 مساءً - في تداعيات الخلاف بين بيت ” عمر عارف ” نجل الفنانة المصرية أنغام وبين زوجها الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” نشر عمر عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يعبر فيها عن اختلافه معه وعن مشاعره تجاه ةالدته .

وعلق عمر عارف على الصورة وكتب عن علاقته بوالدته قائلا : ” لإنهاء ذلك الجدل هي أمي ولن أدير ظهري لها أبدا حتى وإن لم نتفق على كل شيء .. أي شخص يعتقد أنني أوذيها فهو لا يعرفني جيدا .. كل تصرفاتي معها نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني ” .

وأضاف : ” لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة .. ومن يعرف أمي جيدا فسيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه .. سأظل دائما صادقا مع نفسي وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة ” .

وتحدث عمر موجها حديث إلى أحمد إبراهيم قائلا : ” نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل وأحتقره لأسباب عديدة ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي .. أنت لا تحب أمي أكثر مني ” .

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وتابع في ختام حديثه موجها كلامه إلى أنغام : ” أنا أحبك على الرغم من كل شيء أنا وشقيقي السند الوحيد لكي ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا فأنا لست مؤقتا مثل بعض الأشخاص .. أحبك إلى الأبد يا أمي ” .