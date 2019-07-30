مضاربة بين الحضور في حفلة ماجد المهندس بأبها.. والجمهور: خلو الرجال يغني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 12:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع مضاربة بين الحضور في حفل الفنان ماجد المهندس في أبها، وعقب اندلاع المضاربة تعالت صيحات الجمهور بـ خلو الرجال يغني وقام البعض بالرقص والاندماج مع أغاني الفنان وذلك للتغطية على المضاربة.

والجدير بالذكر أن الفنان ماجد المهندس الفنانة نجوي كرم كانا قد أحيا حفلة الأسبوع الماضي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها بدعم هيئة الترفيه وتنظيم روتانا.