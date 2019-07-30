كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 12:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع مضاربة بين الحضور في حفل الفنان ماجد المهندس في أبها، وعقب اندلاع المضاربة تعالت صيحات الجمهور بـ خلو الرجال يغني وقام البعض بالرقص والاندماج مع أغاني الفنان وذلك للتغطية على المضاربة.
والجدير بالذكر أن الفنان ماجد المهندس الفنانة نجوي كرم كانا قد أحيا حفلة الأسبوع الماضي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها بدعم هيئة الترفيه وتنظيم روتانا.
كانت هذه تفاصيل خبر مضاربة بين الحضور في حفلة ماجد المهندس بأبها.. والجمهور: خلو الرجال يغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.