مرتضى منصور يحدد 4 عوامل أسهمت في ضياع الدوري المصري من الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على الجميع بعد خسارة فريقه مسابقة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩، وأكد أن هناك 4 عوامل أسهمت في حدوث ذلك الأمر.

وأعلن نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، عقب خسارة مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، بختام مباريات الدوري المصري.

وتوج "المارد الأحمر" بلقب الدوري المصري للمرة الرابعة توالياً والـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك غريمه التقليدي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات للبرنامج الرسمي لنادي الزمالك: "جماهير الأهلي حزينة بسبب تتويج فريقها بالدوري لكونها تعلم أنه لا يستحق هذا الأمر، لقد تمت سرقة الدوري مننا، الأهلي فاز لكن الزمالك كان الأفضل".

وواصل: "هناك عدة عوامل أدت لضياع لقب الدوري؛ أولها ما قام به يوسف أوباما لاعب الفريق في مباراة الجونة والذي اعتبره جريمة، لماذا ذهب ليتشابك مع لاعب الجونة؟ هل لكي يُطرد ويتم إيقافه ٣ مباريات؟".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قد قررت إيقاف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك ٣ مباريات بعد الطرد المباشر في مباراة الفريق أمام الجونة بسبب اشتباكه مع لاعب الجونة بدون كرة.

وأضاف: "أيضا خالد جلال يعد عاملا ثانيا، حيث قام بكارثة قبل استئناف مباريات الدوري، لقد تحدث مع ثنائي الجبهة اليُمنى حمدي النقاز وحازم إمام وطلب من كل لاعب اختيار مباراة يريد المشاركة فيها بشكل أساسي، حازم إمام وجد نفسه خارج التشكيلة فغضب وقرر ترك المعسكر".

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واستكمل: "تحدث معه أيمن حافظ وطالبه بالعودة للمعسكر، وعندما عاد سأله أمير عزمي مجاهد المدرب عن سر عودته، ليجد نفسه يشتبك مع أيمن حافظ داخل المعسكر بالأيدي، فتمت إقالة الثنائي".

وأردف: "خالد جلال أحد أسباب الخسارة من الأهلي وضياع الدوري، أين محمد عنتر وأحمد مدبولي وأيمن حفني؟ لماذا لم يشركهم في المباريات؟".

وتابع: "محمود عبدالرحيم جنش أيضا سبب ثالث في خسارتنا الدوري وكذلك الأهلي، لو كان موجودا في مباراتي الجونة والأهلي وأيضا الإسماعيلي لما سكنت شباكنا تلك النوعية من الأهداف مع احترامي لعماد السيد وعمر صلاح".

ويغيب جنش عن نادي الزمالك بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأضاف: "ما حدث لجنش كان بسبب أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق والأحمال الزائدة التي كان يطبقها، لعبت مباريات الدوري دون الحارس الأساسي، وأيضا هناك لجنة مسابقات كانت تكيل بمكيالين وتحدد مواعيد المباريات بناء على رغبة الأهلي".

وأكمل: "هروب محمود عبدالمنعم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي يعد عاملا رابعا فيما حدث، حيث أنه رغم وجود علاقة تعاقدية بيننا، فإنه لم يلتزم بذلك، وهرب، وهنا أنا ألوم على وسائل الإعلام التي تعتبره لاعبا محترفا، بينما هو في الحقيقة لاعب هارب".

واختتم: "كنت أحارب منظومة كاملة في كل المجالات، الزمالك كان يفوز في جميع الألعاب رغم الصعاب، وفاز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، الزمالك لو كان يمتلك حارسه الأساسي لما خسر من الأهلي أو تعادل مع الجونة".