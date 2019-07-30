فاروق الفيشاوي يتسبب في مشادة كلامية بين ديما صادق وأفيخاي أدرعي

بيروت - لايف ستايل نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ينعي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي . وكتب أدرعي في التغريدة :إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض ..رحمك الله يا ممثلنا القدير. لتعلق الإعلامية اللبنانية ديما صادق على هذه التغريدة مهاجمة إياه وكتبت في سخرية عبر حسابها على ” تويتر : هيدا الكائن شو الحل معو ؟ . وعلق أفيخاي أدرعي على تعليق ديما منتقدا تغريدتها وكتب قائلا لها : أنت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي .. شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل. وأضاف : بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان .. عجيب أمرك يا ديما . قد يهمك ايضاً: كواليس آخر ساعات قضاها فاروق الفيشاوي قبل دخوله الغيبوبة النجوم يكشفون مواقف فاروق الفيشاوي الانتصار للفن ودعم الموهوبين الشباب

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