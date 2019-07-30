شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوي

نشر الفنان شريف رمزي، صورًا تجمعه بالنجم الراحل فاروق الفيشاوي عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

وظهر شريف رمزي، برفقة الراحل فاروق الفيشاوي أثناء تصوير فيلم "السما السبعة".

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وعانى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير،يوم الخميس 25 يوليو الجاري، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

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