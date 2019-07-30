الفنان وائل كفوري يحصد 4.6 مليون مشاهدة بـ استشبهت فيكي

حصدت أغنية "استشبهت فيكي" لـ وائل كافورى 4 ملايين و686 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها في 19 يونيو الماضي.
الأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.
كان وائل كافورى، احتفل بإصدار الأغنية وسط عدد من أصدقائه، ونشر وائل على صفحته على انستجرام فيديو من الاحتفال.
وظهر وائل كافوري، في الفيديو، برفقة أصدقائه وهم يقطعون قالب من التورتة مع صوت أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى".
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