مايا دياب تتألق بحفلها في طرطوس

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلها الغنائي في مدينة طرطوس السورية بحضور عدد كبير من محبيها. حيث أطلت بفستان زهري من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران، وقدمت جملة من أغنياتها بينها "بعدو"، "يا نور العين" "خسرنا بعض" يصفوا حكي"وغيرها العديد من الأعمال، فأشعلت حماسة الجمهور حتى منتصف الليل. Advertisements

على صعيد آخر، وبعد إطلاق أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية بعنوان "يابا يابا"، تستعد لتصوير فيديو كليب وإطلاق أغنية جديدة قريباً. علماً أنها تستعد لحفلها الأول في مدينة أربيل العراقية المقرر في الأول من أغسطس القادم. لتنتقل بعدها إلى مصر وقبرص في 16 و 17 أغسطس تباعاً. كما ستشارك بفعاليات Stars on Board من 21 حتى 26 أغسطس

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