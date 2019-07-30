شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة سوشيال ميديا..النجل الأكبر لأنغام يتوعد زوجها أحمد إبراهيم والابن:بحب أمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية، نشب خلاف بين نجل الفنان أنغام الأكبر عمر عارف و زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، حيث نشر عمرعبر خاصية "ستورى" على إنستجرام، صورة لزوج والدته أحمد إبراهيم، وكتب عليها "مسيرك هتقع في إيدي يا.." خاتماً تهديده بلفظ خارج، أما الصورة الأخرى، كتب عليها : " كل حاجة هتتقال خلاص"، وسرعان ما قام عمر بحذف ستورى التهديد، كما حذف عمركل صوره مع أنغام على إنستجرام وألغى متابعته لها وأصبح يتابع الفنانة السورية أصالة التي يجمعها خلاف حاد مع والدته أنغام " وبنشر صورة له على حسابه الشخصي وعلق عليها "ولد ضائع".

وبعد الحديث عن الخلافات بين عمر و زوج أنغام، خرج اليوم عمر عبر حسابه على "إنستجرام"، ونشر بيان يوضح فيه كل ما حدث، وعن حبه الشديد لوالدته، مؤكدا عن عدم حبه لزوجها وكرهه له.

وقال عمر فى بداية حديث، لوقف كمية الأخبار والأحاديث فى ذلك الموضع، هى أمى ولن أدير لها ظهرى أبدا حتى لو لم نوافق على كل شئ، و لو كل واحد فاكر أنى ممكن أأذى أمى يبقى ميعرفنيش، كل اللى بعمله ده عشان بحبها و بهتم بها، ولا يحق لكل واحد مهاجمتى أو الدفاع عنى، ونشر حاجات على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة ونتعرض لضغوط كثيرة، وهفضل دائما صادق مع نفسى و هقف دائما جنب الحقيقة".

وأكمل عمر حديثه،" نعم لدى مشكله مع زوج أمى وبكرهه لأسباب عديدة، ولكن لا استطيع أن أؤذى والدتى، ولكل الاخباروالحسابات الوهمية اللى طلعت باسمى أنتوا متعرفوش أى حاجة كفاية كلامكوا فى الموضوع، أنتم لا تعرفون شئ ولا تحبون أمى أكثر منى".

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وأنهى عمر حديثه، موجه رسالة لوالدته أنغام، قائلا: " أمى أنا أحبك على الرغم من كل شيء. أنا وشقيقي هما العمود الفقري الوحيد لك ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الناس أنا إلى الأبد أمى أنا أحبك".



بيان عمر (1)



بيان عمر



ستورى عمر