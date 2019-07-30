شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الكلمات .. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم محمد إمام، جمهوره لفيلمه الجديد " لص بغداد" الذى تم استئناف تصويره أمس بعد فترة توقف، مؤكدا أن الفيلم سوف ينال إعجاب قطاع كبيرة من جمهوره لما يحتويه من مشاهد عديدة من الأكشن.

وكتب إمام، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: " لسه مخلص تدريب على مشهد صعب هصورة الاسبوع ده فى رأيى ماتعملش حاجه زيه في السينما المصرية قبل كده كل هدفى فى الفيلم ده اني أقدملكم أشكال جديدة علينا في مشاهد الأكشن إن شاء الله هيعجبكم جداً".

فيلم "لص بغداد"، من بطولة النجم محمد إمام وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.