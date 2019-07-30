شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر: حرمت أدخل حد بيتى بعد سرقة صديقة عمرى لمجوهراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة شيرين سيف النصر حالة من الصدمة الكبيرة بعد تعرضها للسرقة بيد إحسان صديقة عمرها، التي قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية ومجوهراتها مؤخرا تجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه.

شيرين سيف النصر شددت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنها مرت بأقصي درس وتجربة ممكن أن تحدث لأي إنسانة من صديقة عمرها وأشارت إلي أنها ستكون حريصة فى تعاملاتها مع أى شخص بعد ذلك .

Advertisements



شيرين سيف النصر

وأضافت شيرين، أن إحسان هى صديقة عمرها وتربت معها منذ أن كان عمرها 8 سنوات، لافتة أن إحسان تكبرها بـ 9 سنين وكانت بتستلف منى الصيغة وتتفسح بيها"، وطلبت من محبيها عدم الوثوق فى أى شخص وأن يكونوا حريصين دائمًا في حياتها بالإخص على المستوي الشخصي.

شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهور على مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها: "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، "اللص الذي أحبه"، "غاضبون وغاضبات"، كما شاركت في بطولة أفلام "سواق الهانم"، "أمير الظلام"، "النوم في العسل".