فى عيد ميلاد كريستوفر نولان..تعرف علي من اختاره أفضل مخرج فى تاريخ السينما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم واحد من أهم المخرجين على مستوي العالم كريستوفر نولان بعيد ميلاده بعدما حفر اسمه وسط أهم المخرجين فى التاريخ بفضل الأفلام التي أخرجها مثل ثلاثية بات مان وinception ، the prestige، interstellar وغيرها من أهم الأفلام التي جعلته يتمتع بشعبية عريضة على مستوي العالم.

نولان الذي يتم اليوم عامه الـ 49 نتعرض خلال السطور التالية إلى المخرج الذى يعتبر الأفضل فى تاريخ السينما وينظر له بمثابة القدوة دائماً مثلما أكد فى أكثر من مناسبة حينما تعرض لهذا السؤال ولم يتردد فى إجابته الحاسمة.

ستانلى كوبريك هو المخرج الذى يعتبره نولان أفضل من مارس مهنة الإخراج على مستوي العالم فى تاريخ الصناعة لما له من نظرة ثاقبة أحدثت تطوير كبير بفضل الأفلام التي أخرجها مثل A space odyssey، Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying، The Shiningوغيرها من أهم الأعمال الذى رآها نولان بمثابة البوابة الذى فتحها المخرج الراحل لمن بعده فى الإخراج.

