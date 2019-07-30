تعليق غير متوقع لاحمد فلوكس بعد انفصاله عن هنا شيحة

فلوكس ينشر فيديو ويعلق «كم أعشق الخيل.. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»



شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع مصور ظهر من خلاله وهو في رحلة سياحية لأهرامات الجيزة، وهو يستقل أحد الخيول.

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وعلق أحمد فلوكس على هذا المقطع وقال «كم أعشق الخيل... علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»، ولم يتوقع الكثيرون أن يتجاهل فلوكس قضية انفصاله بهذه الطريقة، ويعد هذا هو الظهور الأول للفنان أحمد فلوكس فور إعلان انفصاله عن الفنانة هنا شحية، التي أعلنت منذ أيام عن انفصالهما عبر عدد من المواقع الإلكترونية، وأكدت أن السبب هو خلاف في وجهات النظر ليس أكثر، وأنها تكن له كل الاحترام والتقدير، وأن علاقاتهما ستظل طيبة تماماً، لأنه رجل بمعنى الكلمة وبه الكثير من صفات الرجال الحقيقيين.

خبر الانفصال أثار مواقع السويشال ميديا

وقد أثار خبر انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة جدلاً كبيراً، خاصة أن زواجهما لم يستمر طويلاً، حيث أعلنا زواجهما خلال شهر أكتوبر الماضي، وكان مفاجأة أيضاً للجميع.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس كان فيلم الممر الذي يعرض حالياً بدور العرض لمصرية والعربية، والذي يشارك في بطولته أحمد عز وأحمد رزق وهند صبري وشريف منير ومحمد فراج وأمير صلاح الدين وعدد كبير من نجوم السينما المصرية، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفه، وقد حقق إيرادات تجاوزت الـ60 مليون جنيه بالرغم من نسخ عرضه القليلة.

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