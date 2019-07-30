أول ظهور لعمرو نجل الفنان فاروق الفيشاوي...هكذا تلقى العزاء مع شقيقه

حرص الشقيقان عمر وأحمد الفيشاوي على تلقي العزاء في والدهما، والذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لعمرو الذي فضل طوال سنوات عمره الابتعاد عن الأضواء تماماً.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد السقا، هاني مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيري، إلهام شاهين، فيفي عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكي، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسري نصر الله، أشرف عبد الغفور، والمخرج محمد العدل.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 67 عاماً داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذي أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته في أكتوبر الماضي في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، وشيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم نادية الجندي، ونجلاء بدر، رانيا فريد شوقي.