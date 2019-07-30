شاهدوا الإعلامية هالة سرحان كيف تغيرت ملامحها في عزاء فاروق الفيشاوي

حرصت الإعلامية هالة سرحان على تقديم واجب العزاء في الفنان فاروق الفيشاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وجاء ظهورها بعد فترة غياب سنوات طويلة فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء.

كما حضر العزاء عدد كبير من الفنانين، منهم المنتج عادل أديب شقيق زوجها السابق الإعلامي عماد الدين أديب، وحضرت الفنانة منال سلامة زوجة عادل أديب، الفنان أحمد آدم، الفنان عمرو عبدالجليل، المخرجة كاملة أبو ذكري، حمدين صباحي، الشيخ ياسين التهامي، الفنان مجدي كامل، الفنانة روبي، وغيرهم.

كما حضر كل من أحمد السقا ومحمد صبحي، يحيى الفخراني، وسهير المرشدي، وبوسي وابنتها مي نور الشريف، وخالد زكي، وصفاء أبو السعود، وابنة شقيقتها الفنانة أروى جودة.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية.

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