بالفيديو: ابنة نور الشريف توضح حقيقة إساءتها لفاروق الفيشاوي بعد وفاته

عبرت الفنانة مي نور الشريف عن غضبها الشديد بسبب ما نسب إليها من محادثة من حساب مزيف، تضمنت إساءة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن المحادثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست من حسابها الرسمي.

ونشرت مي فيديو عبر حساب منسوب لوالدتها تقول فيه: «حسابي موثق بالعلامة الزرقاء الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي، الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه».

وتضمنت المحادثة المزيفة جملاً مشينة منسوبة لمي نور الشريف وهي تهاجم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بكلمات مسيئة وغير لائقة.

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كان الفنان فاروق الفيشاوي توفي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية ليتم دفن الجثمان في مسقط رأس الفنان الراحل.

شاهدي الفيديو :

https://www. instagram. com/p/B0eteLiHoxN/