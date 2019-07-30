وصلة رقص لعمرو دياب ودينا الشربيني على قمرين باليونان

عمرو دياب أحيا حفلاً غنائياً كبيراً في اليونان مؤخراً



خلال الساعات الماضية انتشر عدد كبير من المقاطع المصور للهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني ظهرا من خلالها وهما يقدمان عدداً من وصلات الرقص على أشهر أغاني عمرو دياب التي قدمها طوال مشواره.

والتقطت هذه المقاطع لهما وهما باليونان وبالتحديد في جزيرة ميكونوس والتي أحيا بها عمرو دياب حفله الغنائي الكبير الذي حضره الكثيرون من محبيه وجمهوره.

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وتعرضت هذه المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لهجوم شديد أولاً بسبب ما ترتديه الفنانة دينا الشربيني والذي كان عبارة عن مايوه قطعة واحدة أبرز ملامح جسدها بشكل كبير، والآخر هو عدم احترام وفاة النجم فاروق الفيشاوي وحالة الحزن الشديد التي يعيشها الوسط الفني بأكمله.

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عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد قريباً



يشار إلى أن عمرو دياب طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة بحب التي قام بكتابتها أيمن بهجت قمر ولحنها محمد يحيى، ونالت إعجاب الكثيرين من محبيه وحققت نسب مشاهدات كبيرة، ومن المقرر أن يطرح ألبومه الغنائي الجديد أنا غير خلال الأيام المقبلة، بعد عودته للقاهرة من إجازة الصيف التي يقضيها باليونان حالياً، خاصة أنه يستعد خلال الفترات المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى بعدد من القرى السياحية داخل مصر كعادته في كل صيف، كما سيقوم بتصوير إحدى أغاني ألبومه الجديد بطريقة الفيديو كليب، لكنه لم يستقر على الأغنية حتى الآن.

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