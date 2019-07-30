هل تذكرون الفنانة صفاء أبو السعود؟ هكذا أصبحت بعد عودتها للرقص الاستعراضي

صفاء أبو السعود تقدم أوبريت ليلة نصر

قدمت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود أحدث أعمالها الفنية «أوبريت ليلة نصر»، وذلك احتفالاً بمرور 31 عاماً على تأسيس أكاديمية د. عصمت يحيى للفنون، وكان بهذا الحفل عدد كبير من نجوم الفن المصري، وقدمت صفاء أبو السعود خلاله أوبريت النصر من ألحان الموسيقار حلمي بكر، وقدمت صفاء أبو السعود «أوبريت» غنائياً راقصاً مميزاً أشاد به الحضور كافة، وطالبها الكثيرون بعد ذلك بالاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة وعدم الغياب عن الساحة الفنية بهذا الشكل الكبير.

وزيرة الثقافة كرمت عدداً كبيراً من حضور العرض

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وقامت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية بتكريم عدد كبير من نجوم الفن خلال هذه الاحتفالية التي أُقيمت تحت رعايتها، وكان من بين المكرمين الفنان عزت العلايلي وشيخ المداحين أحمد الكحلاوي وخبير المكياج محمد عشوب والفنانة إيمان مصطفى ومطرب الأوبرا د. رضا الوكيل ومخرجة البالية د. ودود فايضي والشاعر أحمد تيمور، والمخرج السوري عبيدة أبو الورد والفنانة الليبية خدوجة صبري والمنتج السينمائي رائد ترك، والمخرج العراقي صفاء عيدي والكاتب الصحفي محمد ريان.

وتم أيضاً تكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل قبل تكريمه الفعلي بيوم واحد، وحرص الحضور كافة على الوقوف دقيقة حداد على روح فاروق الفيشاوي وتسلم جائزته خبير المكياج محمد عشوب.

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