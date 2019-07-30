شاهدوا لحظة انفعال كريم عبد العزيز على أحد المعجبين في عزاء والدة يسرا

كريم عبدالعزيز ينفعل على أحد محبيه في عزاء والدة يسرا

خرج الفنان كريم عبدالعزيز عن شعوره، وانفعل على أحد الشباب الصغار من محبيه الذين تواجدوا بمحيط عزاء والدة النجمة الكبيرة يسرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً ظهر من خلاله الفنان كريم عبدالعزيز، وهو متجه لمكان العزاء وهو يوبخ هذا الشاب الصغير الذي طلب منه أن يلتقط معه صورة، وقال له كريم عبدالعزيز «إحنا في عزا يابني، يابني عزا عيب.. عارف يعني أيه عزا»، وبعدها أبعده المسئول عن حراسة السيارات واتجه معه إلى مكان العزاء.

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والدة يسرا توفيت منذ أيام

يشار إلى أن والدة الفنانة يسرا تُوُفِّيَتْ خلال الأيام الماضية بعد صراع مع المرض دام لفترة قصيرة، حيث عانت منذ فترة من بعض الأمراض وكانت تتابع يسرا حالتها الصحية باستمرار، ولكن مؤخراً تعرضت لوعكة صحية ونقلت للمستشفى، وظلت يسرا بجانبها حتى إنها طالبت صناع فيلم «صاحب المقام» الذي تقوم بتصويره حالياً مع الفنان آسر ياسين بمنحها إجازة لحين تحسن الحالة الصحية لوالدتها، ولكن نفذ قضاء الله بعد عدة أيام من الإجازة التي حصلت عليها.

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على ناحية أخرى يعرض لكريم عبدالعزيز حالياً الجزء الثاني من فيلمه «الفيل الأزرق»، والذي يشارك في بطولته بجانب إياد نصار وهند صبري ونيللي كريم. ومن تأليف أحمد مراد. وإخراج مراون حامد، وقد حقق نجاحاً كبيراً في الأيام الأولى له.

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