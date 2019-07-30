والدة حلا الترك تلتزم الصمت بعد اختيار ابنتها العيش مع والدها

خلافات كثيرة بين حلا وزوجة والدها دنيا بطمة زادت من غرابة قرارها

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها الفنانة حلا الترك بعد أن اختارت العيش بمنزل والدها المنتج محمد الترك وزوجته المغربية دنيا بطمة.

حيث اختارت هذا القرار بعد إتمامها السن القانوني، وأحقيتها في اختيار العيش مع والدها أو والدتها واعتبر الكثيرون من محبي ومتابعي حلا الترك، أن هذا القرار سيترتب عليه الكثير من الأزمات خلال الفترات المقبلة بينها وبين زوجة والدها دنيا بطمة فقد سبق ودخلا في خلافات شديدة طوال السنوات الماضية، وكانت حديث كل وسائل الإعلام.

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منى السابر والدة حلا لم تعلق على الأمر

على ناحية أخرى التزمت منى السابر والدة حلا الترك الصمت، ولم تعلق على هذا القرار الذي اتخذته ابنتها دون الرجوع إليها بالرغم من أنها كانت تقيم معها وكانت حياتهما مستقرة تماماً.

في السياق ذاته أعلنت المطربة المغربية دنيا بطمة في وقت سابق أن حلا الترك تعيش معهما في المنزل، وأن هذا القرار شخصي، وأكدت أنها لا تحب أن تتحدث في مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أموراً شخصية، ويفضل عدم الكشف عنها.

على جانب آخر تستعد دنيا خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني الجديدة، وذلك بعد نجاح الأعمال الغنائية المسرحية التي قدمتها الفترة الماضية.

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