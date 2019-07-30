- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 صباحاً - توفت مساء أمس الإثنين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ” الحاجة هدية محمد الزين ” في مستشفى السلاح الطبي في الخرطوم بعد صراع مع المرض .
ومنذ سقوط عمر البشير في 11 إبريل الماضي واعتقاله لم يتمكن من رؤية والدته .
ووفقا لصحيفة ” باج نيوز ” السودانية أن والدة البشير طلبت في أيامها الأخيرة من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تدهور حالتها الصحية .
وحصلت الحاجة هدية منذ عامين على لقب الأم المثالية حيث كانت أم رئيس الجمهورية وأم الشهيد عثمان حسن أحمد البشير .
وتوفيت والدة البشير تزامنا مع اقتراب بدء محاكمته الأربعاء المقبل على اتهامات بالفساد والثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.