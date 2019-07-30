عادل إمام وعدد من النجوم والنجمات يغيبون عن عزائي والدة يسرا وفاروق الفيشاوي.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 صباحاً - خيم الحزن على الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما شهد حالتي وفاة في يومين فقط، الاولى والدة الممثلة يسرا بعد صراع مع المرض، اما الحالة الثانية فكانت وفاة الممثل ​فاروق الفيشاوي​ بعد صراع مع مرض السرطان وكانت تلك الحالة صدمة كبيرة لأهل الفن، خاصة وأن الفيشاوي كان صديقاً وموداً للفنانين ويحظى بشعبية كبيرة بينهم.

وحرص عدد كبير من الممثلين والإعلاميين على التواجد بجانب الممثلة يسرا في تشييع الجنازة وأيضاً العزاء، فشهد العزاء حضوراً كثيفاً من أهل الوسط الفني والإعلامي منهم أحمد السقا، لبلبة، فيفي عبده، المخرج المسرحي خالد جلال، المخرج يسري نصر الله، عمرو أديب، بوسي شلبي، المنتج جمال العدل، ليلى علوي، ميرفت أمين، لطيفة فهمي، ماجدة زكي، طارق لطفي، المخرجة كاملة ابو ذكرى، سمير صبري، نجوى فؤاد، نهال عنبر، أشرف مصيلحي، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، المخرج شريف عرفة، يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر، عزت العلايلي، عمرو يوسف، صلاح عبد الله وأنجي المقدم.

كما حرص على تقديم واجب العزاء كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي سمير غانم، إيمي سالم، حكيم، مصطفى قمر، جميلة عوض، كريم عبد العزيز، نادية الجندي، خالد زكي، دينا، تامر هجرس، مها مدبولي، دنيا عبد العزيز، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، محمد ياسين، لميس الحديدي، هنادي مهنى ووالدها هاني مهنى، عفاف شعيب، المنتج محمد حفظي، المخرج عمرو سلامة، منى الشاذلي، عمر زهران، انجي علي وأحمد حلمي.

ورغم كل الأسماء التي تواجدت سواء في الجنازة أو عزاء والدة يسرا الا أن هناك ممثلين بعينهم لم يتواجدوا في الاثنين وأثاروا علامات استفهام سواء كانوا من أصدقاء يسرا التي تحظى بشعبية كبيرة من الفنانين الشباب قبل الكبار، أو من الذين شاركوا معها في اعمال فنية ، ويعد غياب الممثل عادل امام عن العزاء والجنازة علامة الاستفهام الاكبر خاصة وأنه من أصدقاء يسرا المقربين، اضافة إلى عملهما سوياً في العديد من الأعمال الفنية وقد شكلا ثنائياً من أشهر ثنائيات السينما، ولكن قد يكون ​عادل إمام​ غير متواجد في مصر أو حالته الصحية لم تسمح بالحضور.

أيضاً الممثلة ​شيرين رضا​ تغيبت رغم أنها شاركت يسرا في آخر مسلسلين وهما “فوق مستوى الشبهات” و”لدينا أقوال اخرى”، كذلك لم تتواجد الممثلة ​مي عز الدين​ رغم أن بداياتها الفنية كانت مع يسرا، إضافة إلى أن آخر افلام يسرا في السينما كان “غيم اوفر” بمشاركة مي عز الدين، ويبدو أن تواجد مي خارج مصر منعها من تقديم واجب العزاء.

من النجوم الذين غابوا عن الوقوف مع يسرا في توديع والدتها مثل ​حسين فهمي​ وشقيقه ​مصطفى فهمي​ المتواجدان في الساحل الشمالي لقضاء الاجازة الصيفية، وكذلك غابت الاعلامية ​هالة سرحان​ عن المشهد تماماً رغم صداقتها بيسرا، بالاضافة إلى الممثل ​أحمد عز​ الذي انطلق في الدراما التلفزيونية من بوابة الممثلة يسرا عندما شارك معها في أول مسلسلاته، ورغم ذلك حضر عزاء الممثل فاروق الفيشاوي بعد ذلك بيومين فقط، كما غابت الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ عن تقديم العزاء حيث انها غير معتادة على حضور هذه المناسبات، وغابت أيضاً الممثلة نبيلة عبيد.

Advertisements

الأمر نفسه بالنسبة للممثل فاروق الفيشاوي إذ حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على المشاركة وتقديم واجب العزاء منهم احمد السقا، هاني مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيري، الهام شاهين، فيفي عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، اشرف زكي، احمد بدير، فتوح احمد، يسري نصر الله، اشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل، محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، ريهام عبد الغفور، شهيرة، ايمي سمير غانم، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هند عبد الحليم، المخرج أحمد صقر، دنيا عبد العزيز وكمال ابو رية.

وتواجد أيضاً أحمد فهمي، احمد السعدني، درة، طارق علام، دلال عبد العزيز، ميرفت امين، عزت العلايلي، علاء مرسي، مجدي كامل، روبي، ايمان العاصي، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، محمد ابو داوود، نضال الشافعي، لبلبة، اسعاد يونس، انجي المقدم، صابرين، منى مندوح، محمد عبد الحافظ، احمد حلاوة، احمد سلامة، المخرج عمرو محمود ياسين، ليلي علوي، ايتن عامر، محمد امام، المخرج طارق العريان، جمال عبد الناصر، احمد فلوكس، صلاح عبد الله، رانيا محمود ياسين، سهير المرشدي، رشوان توفيق.

كما قدم العزاء يحيى الفخراني، احمد عز، عمرو سعد، صفاء ابو السعود، نبيلة عبيد، خالد زكي، محمد رجب، المخرج رامي امام، عمرو يوسف، اشرف عبد الباقي، احمد عبد العزيز، صبري عبد المنعم، رانيا فريد شوقي، اروى جودة، احمد ادم، عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، رياض الخولي، احمد زاهر، ادوارد، محمد لطفي، المخرج جلال الشرقاوي، رجاء الجداوي، نجوى فؤاد، بوسي وابنتها مي نور الشريف، حمدي الوزيري، شريف باهر، لقاء سويدان، شعبان عبد الرحيم، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، المؤلف وحيد حامد والمخرج مجدي الهواري، اضافة إلى الممثلة نادية الجندي التي تواجدت في الجنازة وظهر عليها الحزن الشديد خاصة وأنها قدمت مع الفيشاوى 10 افلام.

الحضور في عزاء فاروق الفيشاوي كان كثيفاً وضخماً لما يمتلك النجم الراحل من شعبية داخل الوسط، اضافة الى وجود نجله احمد وحرص النجوم على تقديم واجب العزاء له ولكن في الوقت نفسه غابت اسماء كان من المتوقع حضورها نظراً لصداقتها بالفيشاوي، مثل عادل امام الذي لم يحضر الجنازة والعزاء رغم تقديمه معه أكثر من عمل.

ولم تحضر الممثلة بسمة رغم أن فيلم “زي النهارده” جمعها بالممثل أحمد الفيشاوي، وغاب أيضاً الممثل كريم قاسم رغم أنه يشارك أحمد الفيشاوي في “ولاد رزق 2”.