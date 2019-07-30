شاهد .. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة أثناء أدائه لمناسك العمرة .
وأدى محمد صلاح مناسك العمرة يوم أمس الإثنين قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات ليفربول لخوض منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي وهو الموسم الثالث للنجم المصري مع ليفربول .
وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لليفربول فقد انضم المصري محمد صلاح نجم الريدز إلى قائمة الفريق التي اختارها المدير الفني ” يورجن كلوب ” .
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