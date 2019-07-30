شاهد .. تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 صباحاً - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء عن مقتل 17 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية وسط منطقة سكنية قرب مدينة روالبندي شمال شرقي باكستان .

وقد قتل 12 راكبا والطيارين وثلاثة من أفراد الطاقم .

وكشف مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة .. وتظهر اللقطات كرة لهب عملاقة لحظة الحادث المأساوي الذي خلف أنقاضا تنبعث منها النيران والدخان .

وقال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني أن الطائرة العسكرية كانت في مهمة تدريبية وأن تحطم الطائرة جاء بعد دقائق من إقلاعها ولكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة .

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة وتم نقلهم إلى مستشفيات المدينة .

وتفيد التقارير أنه بعد وقوع الحادث اشتعلت النيران في الطائرة وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة .

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وقال أحد السكان المحليين للصحفيين : ” شقيقتي وزوجها وأطفالهما الثلاثة لقوا مصرعهم عندما تحطمت الطائرة فوق منزلهم ” .

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة .

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقا أمنيا حول مكان سقوط الطائرة .