- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 11:47 صباحاً - لم تكسب الهندية جيزيل ثاكرال، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام والمسلسلات الهندية، إنما بفضل مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشارك متابعيها دائماً بصور جريئة، حتى بات يشبهها البعض بالنجمة كيم كارداشيان، ولقبت بكيم كارداشيان الهند.
شاركت ثاكرال ببرنامج تلفزيون الواقع الهندي big boss بجزئه التاسع، والذي يقدمه النجم الهندي سلمان خان. وتصدرت بعدها، عناوين الصحف بعد تقبيلها أحد متسابقي البرنامج على الهواء مباشرةً، مما وضعها في خانة الفتيات الجريئات.
يذكر أن جيزيل ثاكرال قدمت شخصيات في بعض الأفلام، أشهرها، في فيلم “Kyaa Kool Hain Hum 3”، هو فيلم كوميدي للكبار صدر عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.